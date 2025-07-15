Вестник Кавказа

Акции против России не изменят политику страны – МИД РФ

Акции против России не изменят политику страны – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ заявили, что антироссийские акции не изменят политику России. Там же добавили, что санкции ЕС не останутся без ответных действий.

Акции, которые направлены против России, никак не скажутся на политике страны, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве заявили, что антироссийские акции не способны оказать какое-либо влияние на Россию. В МИД страны добавили, что курс на отстаивание национальных интересов будет продолжен.

В заявлении министерства также сказано, что Россия отреагирует на последующие санкционные действия Евросоюза своевременным и адекватным ответом.

Напомним, 18 июля Совет Евросоюза одобрил 18-й пакет антироссийских ограничений, который коснулся 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Санкции вступили в силу 19 июля.

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