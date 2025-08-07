Аэропорт Ташкента не выпустил в полет самолет в Баку

Авиарейс крупнейшего авиаперевозчика Азербайджана - авиакомпании AZAL из Ташкента в Баку - задержали по техническим причинам и перенесли на неопределенный срок, пассажиры ждут его вылета в авиагавани узбекской столицы.

Авиарейс J2-532 Ташкент – Баку азербайджанской авиакомпании AZAL отложен на неопределенное время по причине технических неполадок, выявленных у воздушного судна, сообщили в пресс-службе воздушной гавани узбекской столицы.

"Рейс J2-532 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Ташкент – Баку по техническим причинам переносится на неопределенный срок"

- Uzbekistan Airports

Точная дата и время вылета воздушного судна пока неизвестны – компания-перевозчик разместила пассажиров в гостинице аэропорта, порекомендовав получать более точную информацию о дате и времени вылета у своих представителей, передает Podrobno.uz.

Накануне тоже по техническим причинам был на несколько часов перенесен плановый вылет рейса UT-808 авиакомпании UTair Бухара – Москва (Внуково), пассажиры ждали вылета в гостинице аэропорта.