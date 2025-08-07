Аэропорт Ташкента не выпустил в полет самолет в Баку

Авиарейс J2-532 Ташкент – Баку азербайджанской авиакомпании AZAL отложен на неопределенное время по причине технических неполадок, выявленных у воздушного судна, сообщили в пресс-службе воздушной гавани узбекской столицы.
"Рейс J2-532 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Ташкент – Баку по техническим причинам переносится на неопределенный срок"
- Uzbekistan Airports
Точная дата и время вылета воздушного судна пока неизвестны – компания-перевозчик разместила пассажиров в гостинице аэропорта, порекомендовав получать более точную информацию о дате и времени вылета у своих представителей, передает Podrobno.uz.
Накануне тоже по техническим причинам был на несколько часов перенесен плановый вылет рейса UT-808 авиакомпании UTair Бухара – Москва (Внуково), пассажиры ждали вылета в гостинице аэропорта.