Аэропорт Нальчика увеличил поток пассажиров на 10%

За первые семь месяцев 2025 года аэропорт "Нальчик" обслужил свыше 102 тыс пассажиров. Статистикой поделились в Минтрансе КБР.

Поток пассажиров международного аэропорта "Нальчик" в Кабардино-Балкарии (КБР) за первые семь месяцев 2025 года превысил 102 тыс человек, что на 10% больше показателей 2024 года за аналогичный период, рассказали в региональном Минтрансе.

Аэропорту также увеличил число принятых и отправленных рейсов на 16%, передали в министерстве в разговоре с изданием "Интерфакс". По его данным, оно достигло 634 рейса.

Ранее глава КБР Казбек Коков заявил, что аэропорт Нальчика намерен нарастить пассажиропоток до 500 тыс человек в год, что будет втрое больше прошлогодних показателей.

Напомним, что в начале августа авиакомпания "Азимут" решила увеличить количество полетов между Нальчиком и Сочи до двух в неделю. Причиной послужила сильная загрузка текущих рейсов.