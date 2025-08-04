Вестник Кавказа

Аэропорт Нальчика увеличил поток пассажиров на 10%

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые семь месяцев 2025 года аэропорт "Нальчик" обслужил свыше 102 тыс пассажиров. Статистикой поделились в Минтрансе КБР.

Поток пассажиров международного аэропорта "Нальчик" в Кабардино-Балкарии (КБР) за первые семь месяцев 2025 года превысил 102 тыс человек, что на 10% больше показателей 2024 года за аналогичный период, рассказали в региональном Минтрансе.

Аэропорту также увеличил число принятых и отправленных рейсов на 16%, передали в министерстве в разговоре с изданием "Интерфакс". По его данным, оно достигло 634 рейса.

Ранее глава КБР Казбек Коков заявил, что аэропорт Нальчика намерен нарастить пассажиропоток до 500 тыс человек в год, что будет втрое больше прошлогодних показателей.

Напомним, что в начале августа авиакомпания "Азимут" решила увеличить количество полетов между Нальчиком и Сочи до двух в неделю. Причиной послужила сильная загрузка текущих рейсов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.