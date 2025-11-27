Аэропорт Нальчика перевез на 10% больше пассажиров в 2025 году

Пассажиропоток аэропорта "Нальчик" Кабардино-Балкарии вырос на 10% за прошлый год: воздушная гавань приняла более 185 тыс человек.

За 2025 год пассажиропоток аэропорта "Нальчик" составил 185 тыс человек, что на 10% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщил директор аэропорта КБР Сергей Айнетдинов.

"Наш аэропорт завершил 2025 год в положительном тренде: пассажиропоток вырос на 10% по сравнению с 2024 годом. 185 тыс пассажиров и порядка 1,2 тыс рейсов - серьезный результат"

– Сергей Айнетдинов

Расширения количества направлений для совершения авиамаршрутов способствовало росту потока пассажиров аэропорта.

Также директор поведал о планах на этот год - возобновление прямого авиасообщения с Санкт-Петербургом, Сочи, Стамбулом и Антальей, увеличение частоты рейсов в Москву и увеличение количества рейсов в Казань.

В 2024 году пассажиропоток аэропорта составил всего 164 тыс человек, было выполнено 996 рейсов, также уточнил Айнетдинов.

Кроме того, было им отмечено, что в течение 2025 года было проведено значительное улучшение инфраструктуры. В следующие три года пройдет крупная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Этот проект уже включен в федеральную программу и при поддержке крупнейшего холдинга "Новапорт".