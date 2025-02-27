"Аэрофлот" увеличил количество рейсов до азербайджанского города Гянджа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала выполнять два рейса в неделю между Москвой и азербайджанским городом Гянджа.

"Аэрофлот" увеличил количество рейсов, которые выполняются между Москвой и города Гянджа в Азербайджане. Теперь между столицей РФ и азербайджанским городом рейсы выполняются дважды в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отметим, что полеты выполняются по средам и воскресеньям.

Желающие также могут воспользоваться опцией доставки грузов в Азербайджан. Это можно сделать три раза в неделю рейсом SU-6973, который направляется из Санкт-Петербурга в Баку. Также грузы в столицу Азербайджана можно отправить из Москвы, рейсы выполняются ежедневно.