Вестник Кавказа

"Аэрофлот" увеличил количество рейсов до азербайджанского города Гянджа

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала выполнять два рейса в неделю между Москвой и азербайджанским городом Гянджа.

"Аэрофлот" увеличил количество рейсов, которые выполняются между Москвой и города Гянджа в Азербайджане. Теперь между столицей РФ и азербайджанским городом рейсы выполняются дважды в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. 

Отметим, что полеты выполняются по средам и воскресеньям. 

Желающие также могут воспользоваться опцией доставки грузов в Азербайджан. Это можно сделать три раза в неделю рейсом SU-6973, который направляется из Санкт-Петербурга в Баку. Также грузы в столицу Азербайджана можно отправить из Москвы, рейсы выполняются ежедневно.

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