Вестник Кавказа

"Аэрофлот" не будет летать в Тегеран до 1 августа

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил выполнение рейсов в Тегеран почти на месяц.

Авиакомпания "Аэрофлот" не будет выполнять рейсы в Тегеран до окончания режима ограничений на полеты, который действует в Иране до 1 августа. 

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений"

– пресс-служба авиакомпании

Сообщается, что путешественники смогут оформить возврат потраченных на покупку билетов средств, а также обменять билеты на другие даты. 

Напомним, что российский авиаперевозчик планировал восстановить полеты в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений из-за израильских ударов, однако 2 июля власти страны продлили режим ограничения полетов.

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