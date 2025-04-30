"Аэрофлот" не будет летать в Тегеран до 1 августа

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил выполнение рейсов в Тегеран почти на месяц.

Авиакомпания "Аэрофлот" не будет выполнять рейсы в Тегеран до окончания режима ограничений на полеты, который действует в Иране до 1 августа.

"В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений"

– пресс-служба авиакомпании

Сообщается, что путешественники смогут оформить возврат потраченных на покупку билетов средств, а также обменять билеты на другие даты.

Напомним, что российский авиаперевозчик планировал восстановить полеты в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений из-за израильских ударов, однако 2 июля власти страны продлили режим ограничения полетов.