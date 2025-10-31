Вестник Кавказа

Абхазия намерена расширять географию полетов

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Со следующего лета, уверены власти Абхазии, полеты в Сухум будут совершаться из большего количества городов России, чем в сезон 2025 года.

География полетов в Абхазию увеличится этим летом, уверенность в этом выразил глава Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия.

По его словам, уже сейчас ведутся переговоры о новых авианаправлениях, а также о типах судов, на которых будут выполняться рейсы.

"Мы уверены, что и рейсов, и городов станет больше"

– Теймураз Миквабия

Говоря о зиме, министр уточнил, что на это время, по последней информации, будут выполняться полеты только в Москву, их будет совершать авиакомпания "РусЛайн". Он не исключил запуска и рейсов в другие города, отметив, что абхазская сторона будет работать над этим, но предупредил, что результаты будут зависеть от спроса.

По словам Миквабия, сейчас самолеты до Сухума загружены почти полностью, спрос велик даже зимой.

О потребности в наращивании числа рейсов зимой, добавил министр, говорит мощный турпоток в Абхазию в период за две недели до Нового года и в новогодние каникулы, передает Sputnik Абхазия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.