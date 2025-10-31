Абхазия намерена расширять географию полетов

Со следующего лета, уверены власти Абхазии, полеты в Сухум будут совершаться из большего количества городов России, чем в сезон 2025 года.

География полетов в Абхазию увеличится этим летом, уверенность в этом выразил глава Минэкономики Абхазии Теймураз Миквабия.

По его словам, уже сейчас ведутся переговоры о новых авианаправлениях, а также о типах судов, на которых будут выполняться рейсы.

"Мы уверены, что и рейсов, и городов станет больше"

– Теймураз Миквабия

Говоря о зиме, министр уточнил, что на это время, по последней информации, будут выполняться полеты только в Москву, их будет совершать авиакомпания "РусЛайн". Он не исключил запуска и рейсов в другие города, отметив, что абхазская сторона будет работать над этим, но предупредил, что результаты будут зависеть от спроса.

По словам Миквабия, сейчас самолеты до Сухума загружены почти полностью, спрос велик даже зимой.

О потребности в наращивании числа рейсов зимой, добавил министр, говорит мощный турпоток в Абхазию в период за две недели до Нового года и в новогодние каникулы, передает Sputnik Абхазия.