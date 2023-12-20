78% россиян встретят 2024 год дома

Провести новогоднюю ночь дома хочет большинство россиян. Из них половина заготовила праздничный наряд для встречи 2024 года, показал опрос.

Новый год дома планируют встречать большинство россиян, в гости отправится только 4% респондентов, следует из опроса "Почта банка".

Где россияне будут встречать 2024 год? Дома останутся 78% опрошенных, на даче или в доме отдыха в новогоднюю ночь будут 8% россиян, на отдыхе в другом регионе будут 5%. Походы в гости на Новый год непопулярны в России, быть в гостях планируют только 4%, отметить праздник в ресторане решили 3% россиян, отправиться за границу - 2%.

Многие признались, что наденут на праздник особый наряд, об этом позаботились 42% опрошенных.

Тройка главных блюд новогодней ночи: оливье - 38%, горячее из рыбы или мяса - 22%, селедка под шубой - 16%.

В предновогоднем исследовании приняли участие около 5 тыс россиян 25-65 лет, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что большинство хозяек готовит на праздник не менее трех салатов.