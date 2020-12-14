Оливье станет для россиян дороже

Угоститься традиционным новогодним салатом оливье для россиян стало дороже на 8,7% по сравнению с прошлогодними показателями. В подорожании виноваты взлетевшие на 40% цены на яйца.

Эксперты на основе данных Росстата констатировали рост цен на продукты, необходимые для приготовления традиционного новогоднего салата – оливье. Так, стоимость любимого россиянами угощения за год выросла на 8,7%.

«Наиболее распространенный вариант оливье с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5% - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2022 и составила 204 рубля 83 копейки»

– Центр стратегических разработок

Уточняется, что данные приводятся из расчета 800 грамм продукта. Небольшой вес салата обусловлен тем, что, по мнению экспертов, на столе будет присутствовать несколько видом различных салатов. Также отмечается, что стоимость оливье повысилась из-за подорожания яиц, так как картофель по сравнению с прошлым годом стал дешевле, а цены на колбасу росли до 6,4%.