Подростки из Дагестана потратили украденные деньги на благотворительность

Подростки Али и Дауд украли из магазина ящик с пожертвованиями. Они потратили средства на спортивную одежду и благотворительность. Обоих задержали полицейские.

Двое подростков из Дагестана украли денежные средства из ящика для пожертвований, который стоял в магазине, оба были задержаны полицией

Как пишет издание Mash Gor, юные Али и Дауд зашли в магазин и вытащили оттуда коробку, которую установил благотворительный фонд. Сумма наживы составила более 5 тыс рублей.

Поделив улов поровну, ребята решили потратить деньги. Один приобрел на рынке спортивную одежду, а второй решил пожертвовать деньги на благотворительность – он раздал деньги на улице детям.

Подростки были задержаны сотрудниками полиции. Мальчики раскаялись за содеянное и пообещали вернуть все украденные средства.