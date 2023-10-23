Беспорядки в аэропорту: в Дагестане арестованы 15 человек

В Махачкале на срок 3-10 суток арестованы 15 человек. Еще двоих ждут обязательные работы.

В Махачкале возросло до 15 число граждан, арестованных за участие в беспорядках в аэропорту в воскресенье, проинформировала глава пресс-службы Верховного суда Республики Дагестан Зарема Мамаева.

"Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. Восьмерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток, двоим с учетом состояния здоровья назначено по 60 часов обязательных работ"

– Зарема Мамаева

Таким образом, решением суда арестованы 8 человек, накануне была обнародована информация о том, что под арест отправлены еще семерых погромщиков. Максимальный назначенный срок ареста составляет 10 суток.

Напомним, всего правоохранители в регионе задержали 83 участника беспорядков.