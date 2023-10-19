Власти Дагестана осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Лидер Дагестана выступил с резким осуждением случившегося в аэропорту Махачкалы. По его словам, зачинщиками нападения на самолет из Тель-Авива займутся правоохранителе органы.

Глава Республики Дагестан опубликовал заявление, в котором резко осудил действия местных жителей в аэропорту Махачкалы. В заявлении подчеркнуто, что действия собравшихся грубо нарушали закон.

Накануне толпа людей прорвалась на летное поле аэродрома дагестанской столицы. Они искали приземлившийся там борт с гражданами Израиля.

«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей»

– Сергей Меликов

Далее он сообщил, что по факту будет проведено расследование. В заключение Меликов отметил, что все жители республики возносят молитвы о скорейшем наступлении мира на Ближнем Востоке.