Власти Дагестана осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы

Глава Республики Дагестан опубликовал заявление, в котором резко осудил действия местных жителей в аэропорту Махачкалы. В заявлении подчеркнуто, что действия собравшихся грубо нарушали закон.
Накануне толпа людей прорвалась на летное поле аэродрома дагестанской столицы. Они искали приземлившийся там борт с гражданами Израиля.
«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей»
– Сергей Меликов
Далее он сообщил, что по факту будет проведено расследование. В заключение Меликов отметил, что все жители республики возносят молитвы о скорейшем наступлении мира на Ближнем Востоке.