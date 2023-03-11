Опубликовано: 13:23, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидеры Узбекистана и ОАЭ в ходе телефонного разговора заявили об увеличении объемов товарооборота в 2022 году в два раза. Также они обсудили перспективы расширения сотрудничества.

Узбекистан и Арабские Эмираты увеличили товарооборот в два раза в прошлом году, заявили главы двух государств Шавкат Мирзиеев и Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян в ходе телефонного звонка, сообщает пресс-служба президента республики.

Также лидеры стран затронули перспективы двустороннего сотрудничества в торговле, зеленой энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и т.д.

Главы государств отметили, что в 2022 году объемы взаимной торговли между Узбекистаном и ОАЭ выросли в два раза, а сегодня в республике функционируют свыше 200 совместных предприятий. Также Мирзиеев подчеркнул, что портфель проектов достиг $3 млрд.

В завершение разговора лидеры стран договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации совместных проектов в различных областях.