Узбекистан сможет вызывать искусственный дождь по технологиям ОАЭ

Искусственно вызванные дожди помогут Узбекистану с Приаральским районом. Новой технологии республику научат ОАЭ.
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов побывал с визитом в ОАЭ, на повестке стояли вопросы экологии.
"Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья"
– Саидов
По его словам, особое внимание во время встреч в Эмиратах было уделено внедрению опыта ОАЭ в Узбекистане в решении проблем с дефицитом воды и ее опреснением. Также обсуждались вопросы защиты биоразнообразия и высадки лесов. Стороны договорились объединить усилия в борьбе с изменениями климата.