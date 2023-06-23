Узбекистан сможет вызывать искусственный дождь по технологиям ОАЭ

Опубликовано: 8:51, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Искусственно вызванные дожди помогут Узбекистану с Приаральским районом. Новой технологии республику научат ОАЭ.

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов побывал с визитом в ОАЭ, на повестке стояли вопросы экологии.

"Проинформированы о передовых технологиях и новых методологиях, разработанных в ОАЭ, включая засев облаков, и обсудили перспективы внедрения их опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья"

– Саидов

По его словам, особое внимание во время встреч в Эмиратах было уделено внедрению опыта ОАЭ в Узбекистане в решении проблем с дефицитом воды и ее опреснением. Также обсуждались вопросы защиты биоразнообразия и высадки лесов. Стороны договорились объединить усилия в борьбе с изменениями климата.