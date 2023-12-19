Президент открыл новые зеленые электростанции в Узбекистане

Несколько солнечных и ветряная электростанции запущены в разных регионах Узбекистана. В церемонии участвовал Шавкат Мирзиеев и зарубежные партнеры.

Новые объекты возобновляемой энергетики заработали в Узбекистане накануне. В их торжественном открытии принял участие глава государства, сообщает его пресс-служба.

Шавкат Мирзиеев вместе с представителями Китая и ОАЭ, в сотрудничестве с которыми и были воплощены в жизнь проекты, запустил пять солнечных и одну ветровую электростанцию.

Три СЭС и первая очередь ВЭС были построены эмиратской Masdar. А китайская China Gezhouba Group завершила начальный этап строительства двух фотоэлектрических станций.

На церемонии президент рассказал, что в Узбекистане продолжаются масштабные реформы энергосистемы, основная задача которых – увеличение ее устойчивости. В общей сложности в Узбекистане в данный момент идет работа над созданием 22 СЭС и ВЭС.