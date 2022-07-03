Две области Узбекистана будут развивать "зеленый транспорт"

Общественный транспорт Узбекистана со временем станет экологически чистым за счет развития электротранспорта – такое решение принял Минтранс страны.

Вскоре в составе Минтранса Узбекистана заработает подразделение, которое будет заниматься развитием "зеленого транспорта" - трамваев и троллейбусов, на первых порах оно займется электротранспортом в Самаркандской и Хорезмской областях, говорится в постановлении правительства страны.

Новый, а точнее – незаслуженно забытый старый транспорт в современном виде позволит возродить удобные маршруты, обеспечить высокий уровень экологии, и что немаловажно, позволит снизить цены на проезд для горожан, передает Podrobno.uz.

Работа предстоит большая, и если для троллейбусов достаточно обновить подвижной состав на современные машины с автономным ходом и кондиционерами, то для трамвайных линий дополнительно будет обновлена и транспортная инфраструктура – рельсы и остановочные павильоны.

Также для его развития будет улучшена система управления и повышена квалификация сотрудников ТТУ и водителей – этим займется Ташкентский университет транспорта. Транспортный вуз страны уже готовит учебные программы для подготовки кадров в сфере управления и технического обслуживания электротранспорта.

Стимулировать пересесть на экологичный транспорт будут и население – так, с 1 января 2024 года в Самаркандской и Хорезмской областях заработает автоматизированная система оплаты проезда в троллейбусах и трамваях.