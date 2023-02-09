Названа дата выхода на ринг российского боксера

9 фев. 21:37

Следующий бой Муслима Гаджимагомедова состоится в Москве 21 февраля. Его соперником станет Денис Савицкий.

Муслим Гаджимагомедов проведет боксерский поединок 21 февраля в Москве против соотечественника.

Чемпион Европы и мира по боксу Муслим Гаджимагомедов во второй раз сразится в ринге на профессиональном уровне.

Как сообщает "Интерфакс", спортсмен побоксирует с соотечественником Денисом Савицким. Поединок пройдет 21 февраля в спортивном комплексе "Крылья Советов".

Стоит добавить, что организаторами вечера выступит компания Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", чемпион UFC Ислам Махачев сравнил Австралию с Махачкалой.

