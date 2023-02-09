Названа дата выхода на ринг российского боксера

Следующий бой Муслима Гаджимагомедова состоится в Москве 21 февраля. Его соперником станет Денис Савицкий.
Муслим Гаджимагомедов проведет боксерский поединок 21 февраля в Москве против соотечественника.
Чемпион Европы и мира по боксу Муслим Гаджимагомедов во второй раз сразится в ринге на профессиональном уровне.
Как сообщает "Интерфакс", спортсмен побоксирует с соотечественником Денисом Савицким. Поединок пройдет 21 февраля в спортивном комплексе "Крылья Советов".
Стоит добавить, что организаторами вечера выступит компания Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.
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