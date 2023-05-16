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Путин поздравил дагестанских боксеров с победой на мировом первенстве

Путин поздравил дагестанских боксеров с победой на мировом первенстве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин направил поздравления Шарабутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову по случаю их победы на мировом турнире по боксу в Узбекистане.

Российский лидер Владимир Путин поздравил боксеров Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с триумфом на чемпионате мира по боксу, который проходил в Узбекистане.

Путин в телеграмме назвал Шарабутдина ярким и талантливым представителем российской школы бокса.

"В схватке с серьёзными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на "отлично" справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта"

- Владимир Путин

В поздравлении Гаджимагомедову президент выделил целеустремленность и упорство боксера, которые и принесли ему золотую медаль мирового первенства. Он добавил, что триумф дагестанца подарил радость и гордость всем россиянам.

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