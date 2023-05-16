Владимир Путин направил поздравления Шарабутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову по случаю их победы на мировом турнире по боксу в Узбекистане.
Российский лидер Владимир Путин поздравил боксеров Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с триумфом на чемпионате мира по боксу, который проходил в Узбекистане.
Путин в телеграмме назвал Шарабутдина ярким и талантливым представителем российской школы бокса.
"В схватке с серьёзными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на "отлично" справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта"
- Владимир Путин
В поздравлении Гаджимагомедову президент выделил целеустремленность и упорство боксера, которые и принесли ему золотую медаль мирового первенства. Он добавил, что триумф дагестанца подарил радость и гордость всем россиянам.