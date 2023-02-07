Жертв землетрясения стало больше в Сирии

7 фев. 11:29

Согласно последним данным, по всей стране погибли 1,6 тысяч человек.

В Сирии число жертв мощного землетрясения, эпицентр которого располагался в турецкой провинции Кахраманмараш, превысило 1,6 тыс человек.

В Минздраве САР заявили о минимум 812 жертвах и 1449 раненых в провинциях Алеппо, Латакия, Тартус, Хама и Идлиб.

Что касается территорий, неподконтрольных Дамаску, то, как сообщает Al Jazeera, там известно о 790 погибших и 2,2 тысячах раненых.

Спасательная операция продолжается, и, так как много людей остается под обломками, данные о жертвах и раненых могут значительно измениться.

Помощь России

Еще накануне российские военные приняли участие в ликвидации последствий трагедии в Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, было сформировано 10 сводных отрядов, в которые вошли более 300 военнослужащих. Их направили в районы, пострадавшие сильнее всего.

Кроме того, сегодня в Сирию прилетела группа спасателей и кинологов от МЧС РФ. Как пишет ТАСС, ИЛ-76 привез 50 специалистов и оборудование для работы в зоне землетрясения.

Масштабы трагедии в Турции

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", по последним данным Управления по ЧС Турции, подземные толчки унесли жизни 3381 человека, ранены были 20436. Стихия разрушила 7840 домов.