Полевой госпиталь и палатки отправляет Азербайджан в Турцию

6 фев. 22:32

МЧС Азербайджана посылает в республику еще два самолета.

Еще два самолета с помощью отправятся из Азербайджана в Турцию, где мощные подземные толчки сегодня унесли жизни более 1,6 тыс человек. Такое поручение дал глава государства Ильхама Алиев.

Как сообщает МЧС АР, одно из воздушных судов содержит мобильный полевой госпиталь, в котором будут работать приемное отделение, лаборатория, хирургическое отделение и реанимация. В нем есть все необходимое для обследования, оперирования и лечения, в том числе и получивших тяжелые ранения, а также лекарства.

Вместе с госпиталем в Турцию отправляется медперсонал МЧС.

Второй самолет везет вещи, которые помогут дать временный кров оставшимся без жилья, например, палатки и обогреватели.

Как сообщал "Вестник Кавказа", власти Турции объявили траур в связи со страшным землетрясением. Он продлится до 12 февраля.

Жертвами трагедии стали более 1,6 тыс человек, пострадали более 11 тыс, разрушены 3 тысячи домов. Поисково-спасательные работы продолжаются, так что эти цифры не окончательные.