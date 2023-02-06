Полевой госпиталь и палатки отправляет Азербайджан в Турцию

Еще два самолета с помощью отправятся из Азербайджана в Турцию, где мощные подземные толчки сегодня унесли жизни более 1,6 тыс человек. Такое поручение дал глава государства Ильхама Алиев.
Как сообщает МЧС АР, одно из воздушных судов содержит мобильный полевой госпиталь, в котором будут работать приемное отделение, лаборатория, хирургическое отделение и реанимация. В нем есть все необходимое для обследования, оперирования и лечения, в том числе и получивших тяжелые ранения, а также лекарства.
Вместе с госпиталем в Турцию отправляется медперсонал МЧС.
Второй самолет везет вещи, которые помогут дать временный кров оставшимся без жилья, например, палатки и обогреватели.
Как сообщал "Вестник Кавказа", власти Турции объявили траур в связи со страшным землетрясением. Он продлится до 12 февраля.
Жертвами трагедии стали более 1,6 тыс человек, пострадали более 11 тыс, разрушены 3 тысячи домов. Поисково-спасательные работы продолжаются, так что эти цифры не окончательные.