Часть Дербента запитают от новой электрической подстанции

9 ноя. 14:30

Уже в наступающем 2023 году в дагестанском Дербенте заработает новая современная электрическая подстанция с отечественным оборудованием, - сообщил сегодня мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Проинспектировал ход строительства электрической подстанции "Дербент Северная-2" (ПС 110 кВ Сабнова). Строительство объекта планируется завершить к 2023 году. Оборудование электрической подстанции в основном отечественное. Уже на 60% работы завершены", - цитирует собеседника ТАСС.

Подрядной организацией на объекте уже выполнена вертикальная планировка, завершены устройство полосы заземления и установка свайных опор под установку оборудования.

"Кроме того, на свои места установлены два трансформатора ТРДН-110 (40 МВт), завершена установка общеналадочного управления, смонтированы элементы открытого распределительного устройства. Мощность новой подстанции составит 25 МВт, и это имеет ключевое значение для города: с учетом того, что город развивается, будет расти, появятся два новых микрорайона, ему необходимо стабильное электроснабжение", - добавил Пирмагомедов.