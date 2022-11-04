Пельмени с наркотиками пытался передать другу в колонию житель Кызылорды

4 ноя. 16:59

Наркотики в пельменях пытался передать осужденному другу житель Кызылорды, передает официальный ресурс Polisia.kz.

Сотрудники учреждения №60 Департамента УИС по Кызылординской области нашли зеленое вещество со специфическим запахом в пельменях, которые принесли осужденному, отбывающему наказание по ч.2 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По факту на место происшествия ЧП была вызвана следственно-оперативная группа. Мужчина, принесший передачу, задержан, зеленое вещество направлено на экспертизу.

Как следует из заключения судебной экспертизы, изъятое - это высушенная марихуана, массой 25 г. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.297 УК РК, идет досудебное расследование.