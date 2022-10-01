Азербайджан начал обсуждать с партнерами расширение "Южного газового коридора"

1 окт. 13:38

Азербайджан приступил к консультациям с партнерами по расширению "Южного газового коридора". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшней церемонии, посвященной запуску газового интерконнектора Греция - Болгария.

"Мы уже начали проводить консультации с партнерами, посвященные расширению пропускной способности трубопроводов TANAP с 16 до 32 млрд куб метров газа в год и TAP с 10 до 20 млрд куб метров", - цитирует азербайджанского лидера ТАСС.

Ильхам Алиев отметил, что без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки газа.