Турция может построить новый аэропорт в Гагаузии

Опубликовано: 18:19, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гагаузская автономия в Молдавии попросила турецких инвесторов оказать содействие в строительстве новой воздушной гавани региона, что откроет новые возможности для молдавских бизнесменов.

Турецкие инвесторы могут реанимировать аэропорт в гагаузской Чадыр-Лунге – условия строительства новой воздушной гавани на месте старой взлетно-посадочной полосы обсудила с ними во время своего официального визита в Анкару глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, написала она в своем Telegram-канале.

"Мне удалось провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 млн евро"

- Евгения Гуцул

Новый аэропорт важен не только для развития туризма – он станет хабом между Востоком и Западом, а также откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона, что благотворно отразится на экономике Гагаузии, уверена Гуцул.

"Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех-четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы"

- Евгения Гуцул

Напомним, аэропорт в Чадыр-Лунге был построен в начале 1960-х годов, однако у его взлетно-посадочной полосы (ВПП) было грунтовое покрытие, и ее длина в 1970 м не удовлетворяет требованиям современной авиации. Власти автономии многократно поднимали вопрос о его реконструкции или строительстве на том же месте нового аэропорта.