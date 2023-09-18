Турция может построить новый аэропорт в Гагаузии

Турецкие инвесторы могут реанимировать аэропорт в гагаузской Чадыр-Лунге – условия строительства новой воздушной гавани на месте старой взлетно-посадочной полосы обсудила с ними во время своего официального визита в Анкару глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, написала она в своем Telegram-канале.
"Мне удалось провести встречу с одним из крупных турецких инвесторов инфраструктурных проектов. Мы обсудили готовность строительства современного аэропорта в Гагаузии с ориентировочной стоимостью в 200 млн евро"
- Евгения Гуцул
Новый аэропорт важен не только для развития туризма – он станет хабом между Востоком и Западом, а также откроет новые возможности для взаимодействия молдавских бизнесменов с коллегами из Турции, ОАЭ и других стран региона, что благотворно отразится на экономике Гагаузии, уверена Гуцул.
"Мы уже начали процедуру первого этапа - подготовку документов для оформления и формирования земельного участка для передачи Чадыр-Лунге под строительство транспортного объекта. При положительном решении в течение трех-четырех месяцев инвестор обязуется начать проектирование аэропорта и подготовительные работы"
- Евгения Гуцул
Напомним, аэропорт в Чадыр-Лунге был построен в начале 1960-х годов, однако у его взлетно-посадочной полосы (ВПП) было грунтовое покрытие, и ее длина в 1970 м не удовлетворяет требованиям современной авиации. Власти автономии многократно поднимали вопрос о его реконструкции или строительстве на том же месте нового аэропорта.