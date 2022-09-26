Федерация санного спорта России не будет подавать апелляцию на отстранение

26 сен. 13:28

Федерация санного спорта России (ФССР) пока не собирается подавать апелляцию на решение об отстранении российских спортсменов от соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

"Мы пока не планируем подавать апелляцию на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от международных стартов", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, 24 сентября исполком FIL решил из соображений безопасности спортсменов продлить отстранение российских саночников от соревнований.