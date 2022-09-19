В США подчеркнули важность Азербайджана для оживления транзита между Азией и Европой

19 сен. 9:20

Азербайджан может сыграть решающую роль и призвать страны Центральной Азии к развитию и повышению конкурентоспособности Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), считает экс-посол США в Туркменистане, соучредитель и сопредседатель энергетического стартапа Trans-Caspian Resources Аллан Мастард.

“Срединный коридор, как его называют, потенциально может стать очень важным, но для этого странам Центральной Азии необходимо устранить неполадки на границах и сделать его более конкурентоспособным”, - заявил он.

По его убеждению, Азербайджан может сыграть решающую роль в привлечении других стран, расположенных вдоль Срединного коридора, вдоль коридоров Восток - Запад и Север - Юг, к повышению значимости этих маршрутов за счет сокращения этими странами задержек при пересечении границ, что позволит транзитным товарам быстро проходить проверки на таможне и ускорит транзит по маршрутам.

Мастард добавил, что проект Зангезурского коридора выступит важным региональным транспортным маршрутом. “Я сравниваю его с шоссе через Канаду, соединяющим США с Аляской, поскольку большая часть грузов в штат Аляска доставляется морем или по трубопроводу. Шоссе является важным, но не очень оживленным”, - сказал он.

По мнению бывшего посла, основная часть международной торговли будет по-прежнему осуществляться через железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс, а также автомобильную и железнодорожную линию, соединяющие Баку с морскими портами Грузии.

Важным Мастард считает расширение пропускной способности Южного газового коридора и пропускной способности железных дорог между Баку и Грузией, а также Грузией и Турцией.