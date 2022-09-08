II Фестиваль винограда и вина пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Шамахы

8 сен. 11:17

В Шамахы 1-2 октября состоится II Фестиваль винограда и вина. Об этом сообщили в Фонде Гейдара Алиева.

Мероприятие пройдет в селе Мейсари Шамахинского района при поддержке Фонда Гейдара Алиева, совместной организации Госагентства по туризму, исполнительной власти Шамахинского района и Общественного объединения "Региональное развитие"”.

Цели фестиваля - расширение традиций виноградарства в Азербайджане, поддержка развития местного виноградарства и виноделия, наращивание экспортного потенциала винной продукции и расширение туристических возможностей.

В программу мероприятия входят производство винограда и виноделие, просветительские мероприятия, посвященные туристическому потенциалу Азербайджана, концерты и шоу.

На протяжении двух дней на площадках фестиваля фермеры будут представлять свою продукцию, будут действовать дегустационные павильоны, откроются гастрономические, пикниковые и развлекательные зоны. Запланированы и концертные программы с участием известных местных и зарубежных певцов, театрализованные шоу, инсталляции на тему виноградарства и виноделия.

Напомним, Шамахы - один из ведущих аграрных районов Азербайджана, он также известен как край виноградарства: именно здесь путем селекции были выведены ставшие впоследствии всемирно известными сорта винограда.