Новак обратил внимание на важность системы среднего профессионального образования в СКФО

24 июн. 23:25

Формирование эффективной системы среднего профессионального образования в СКФО играет большую роль для улучшению качества жизни в регионах, в том числе - способствуя повышению уровня занятости населения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания о развитии профессионального образования в регионах округа.

В сообщении на сайте кабмина указано, что вице-премьер ознакомился с системой профподготовки выпускников колледжей, были рассмотрены перспективы развития профподготовки преподавателей.

"Это (эффективная система среднего профессионального образования - ред.) способствует повышению уровня занятости граждан, одновременно снижает дефицит рабочей силы", - пояснил Новак.

Он добавил, что такая система дает региону возможность удовлетворить потребности в самых востребованных профессиях, поставляя компетентные молодые кадры для важнейших инвестпроектов в таких приоритетных для СКФО отраслях - туризме, сельском хозяйстве и легкой промышленности.