Нетрезвые угонщики попались, предлагая купить машину всем прохожим, в Дагестане

16 мая. 19:59

Жители Кизляра угнали машину соседа, поехав за "добавкой" к застолью. О курьезном преступлении сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в отдел полиции в Кизляре пришел 44-летний горожанин с заявлением об угоне его "ВАЗ-2108", стоимость которого составляла 60 тыс рублей.

Полицейские оперативно установили личности подозреваемых и доставили их в отдел.

Оказалось, что двое местных жителей, 39 и 50 лет, устроили застолье со спиртным. Когда напитки закончились, они попросили соседа помочь деньгами для продолжения пиршества.

"За добавкой решили съездить на его же автомашине, однако хозяину говорить об этом ничего не стали", - пояснили в полиции.

План легко осуществился: машина была открыта, ключи - в замке зажигания.

"Следуя по дороге, у мужчин созрел план продать авто за 40 тыс рублей, который они решили осуществить немедленно, предлагая машину всем прохожим, и вследствие чего были задержаны полицейскими", - уточнили в управлении.

"Жигули" изъяты и возвращены владельцу. По факту собран материал для принятия процессуального решения.