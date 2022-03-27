Акар: Турция надеется на скорейшее прекращение огня на Украине

27 мар. 10:44

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения расположения командования турецкого воинского контингента в Катаре заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня между РФ и Украиной, достижение договоренности о перемирии и обеспечение безопасной эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Слова министра передает "Анадолу".

Он добавил, что турецкие власти, в том числе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, прилагают все усилия для скорейшего прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

По его словам, Анкара выступает за урегулирование всех разногласий в регионе в рамках норм международного права, путем мирного диалога.

"Турция надеется на отказ соседних стран от шагов, направленных на эскалацию напряженности в регионе. Нельзя допускать тупиковых ситуаций в двусторонних отношениях", - отметил глава оборонного ведомства.

Кроме того, министр подчеркнул, что Вооруженные силы Турции "стоят не только на страже интересов своей страны, но и при необходимости, протягивают руку помощи дружественным и братским странам".

Акар также отметил решимость Анкары в борьбе с проявлениями терроризма в регионе.