Два новых моста свяжут Азербайджан и Иран

11 мар. 20:37

Два моста будут построены между Азербайджаном и Ираном, заявил заместитель премьер-министра АР Шахин Мустафаев.

По его словам, один мост построит Азербайджан, другой - Иран.

Шахин Мустафаев пояснил, что эти проекты будут реализованы в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного сегодня правительствами АР и ИРИ.

Напомним, ранее сегодня в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникаций между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.