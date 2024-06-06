Вестник Кавказа

Азербайджан и Иран проведут тактические учения

Азербайджан и Иран проведут тактические учения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане и Иране состоятся военные учения. На них будут выполняться различные задачи по защите стратегических объектов и линий связи.

Тактические учения с подразделениями азербайджанской армии состоятся 12 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

На учениях уделят внимание повышению навыков принятия решений командирами и уровня их профессионализма, а также совершенствованию взаимодействия между подразделениями.

Отмечается, что в них будет задействован личный состав, боевая техника, авиация и беспилотники.

Отмечается, что тактические учения будут проводиться в Азербайджане и Иране. На них будут выполняться задачи по защите стратегических объектов и линий связи.

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