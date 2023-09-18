Вестник Кавказа

Глава Минобороны Азербайджана примет коллегу из Грузии

Глава Минобороны Азербайджана примет коллегу из Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов встретится с главой Минобороны Грузии Ираклием Чиковани. Грузинский министр приехал в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов в ближайшее время проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Чиковани.

Глава военного ведомства Грузии прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Запланирована как встреча в формате тет-а-тет, так и переговоры в расширенном составе.

Ранее стало известно, что Гасанов планирует на июль поездку в Минск на саммит министров обороны стран СНГ.

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