Закир Гасанов и гендиректор Минобороны Израиля провели переговоры в Баку

Встреча министра обороны Азербайджана и гендиректора израильского внешнеполитического ведомства прошла сегодня в столице Азербайджана. На ней обсуждалось оборонное сотрудничество Баку и Тель-Авива.
Глава азербайджанского Минобороны провел встречу с гендиректором израильского оборонного ведомства, о переговорах рассказали в Баку.
Эяль Замир возглавляет делегацию Минобороны Израиля, которая совершает визит в Азербайджан.
На встрече Закир Гасанов заявил об удовлетворении тем уровнем, на который вышли отношения Баку и Тель-Авива. Министр охарактеризовал его как высокий.
"Выразив признательность за теплый прием, господин Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества"
– МО АР
Что касается повестки переговоров, то их участники побеседовали о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны.