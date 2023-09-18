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Закир Гасанов и гендиректор Минобороны Израиля провели переговоры в Баку

Закир Гасанов и гендиректор Минобороны Израиля провели переговоры в Баку
Встреча министра обороны Азербайджана и гендиректора израильского внешнеполитического ведомства прошла сегодня в столице Азербайджана. На ней обсуждалось оборонное сотрудничество Баку и Тель-Авива.

Глава азербайджанского Минобороны провел встречу с гендиректором израильского оборонного ведомства, о переговорах рассказали в Баку.

Эяль Замир возглавляет делегацию Минобороны Израиля, которая совершает визит в Азербайджан.

На встрече Закир Гасанов заявил об удовлетворении тем уровнем, на который вышли отношения Баку и Тель-Авива. Министр охарактеризовал его как высокий.

"Выразив признательность за теплый прием, господин Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества"

– МО АР

Что касается повестки переговоров, то их участники побеседовали о двустороннем сотрудничестве в сфере обороны.

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