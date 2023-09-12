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Азербайджан и Израиль обсудили увеличение экспорта

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава Минэкономики Азербайджана пообщался сегодня с руководителем Минсельхоза Израиля. Встреча прошла в онлайн-формате.

Во вторник, 12 сентября, состоялась онлайн-встреча глав Минэкономики Азербайджана и Минсельхоза Израиля. Об этом сказано в сообщении азербайджанского ведомства.

В ходе беседы Микаил Джаббаров обратил внимание на то, что стороны продолжают вести работу по расширению экономических связей.  Он рассказали Ави Дихтеру об экономическом потенциале освобожденных от оккупаций земель.

Азербайджанский министр также заявил о наличии возможностей для реализации совместных инвестиционных проектов и пригласил израильских предпринимателей в Азербайджан.

Со своей стороны, Дихтер акцентировал внимание на том, что Израилю очень важно наращивать с Азербайджаном связи в экономике, включая сельскохозяйственную сферу.

Помимо этого, стороны поговорили об инвестициях, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Обсуждалось также увеличение азербайджанского экспорта в Израиль.

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