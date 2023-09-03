Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине

Торжественная церемония открытия Торгового дома Азербайджана прошла сегодня в Пекине. О ней сообщил ставший участником праздника глава Минэкономики Азербайджана.
"Сегодня в Китае открылся очередной, а в Пекине - первый Торговый Дом Азербайджана"
– Микаил Джаббаров
Министр подчеркнул, что Торговый Дом внесет важный вклад в диверсификацию азербайджано-китайских отношений в экономике. Кроме того, деятельность учреждения поможет странам нарастить товарооборот.
В данный момент Микаил Джаббаров совершает рабочий визит в Китай.
Отметим, что в прошлом и позапрошлом году в списке ключевых торговых партнеров Азербайджана Китай стоял на четвертой строчке.
В ходе визита Джаббарова ранее также было подписано соглашение, посвященное развитию инвестсотрудничества. Документ посвящен сотрудничеству Баку и Пекина в наукоемкой промышленности. Соглашение также призвано развивать взаимодействие двух стран в сфере инноваций. Еще одна область сотрудничества – внедрение технологий Четвертой промышленной революции.