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Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине

Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине
Еще один Торговый дом Азербайджана открылся в Китае. Новое учреждение заработало в столице Поднебесной.

Торжественная церемония открытия Торгового дома Азербайджана прошла сегодня в Пекине. О ней сообщил ставший участником праздника глава Минэкономики Азербайджана.

"Сегодня в Китае открылся очередной, а в Пекине - первый Торговый Дом Азербайджана"

– Микаил Джаббаров

Министр подчеркнул, что Торговый Дом внесет важный вклад в диверсификацию азербайджано-китайских отношений в экономике. Кроме того, деятельность учреждения поможет странам нарастить товарооборот.

В данный момент Микаил Джаббаров совершает рабочий визит в Китай.

Отметим, что в прошлом и позапрошлом году в списке ключевых торговых партнеров Азербайджана Китай стоял на четвертой строчке.

В ходе визита Джаббарова ранее также было подписано соглашение, посвященное развитию инвестсотрудничества. Документ посвящен сотрудничеству Баку и Пекина в наукоемкой промышленности. Соглашение также призвано развивать взаимодействие двух стран в сфере инноваций. Еще одна область сотрудничества – внедрение технологий Четвертой промышленной революции.

Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине
Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине
Первый Торговый дом Азербайджана заработал в Пекине
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