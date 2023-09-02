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Китай предложил Турции вступить в БРИКС

Китай предложил Турции вступить в БРИКС
© Фото: сайт БРИКС
Китай хочет видеть Турцию членом БРИКС – об этом сегодня объявил китайский посол в Анкаре.

Китайский посол в Турции Лю Шаобин сообщил, что Пекин поддержит возможную заявку Анкары на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что включение Турции в организацию стало ожидаемой перспективой после того, как страны-основатели приняли принципиальное решение о расширении своего состава.

Лю Шаобин прямо заявил, что Китай стремится к тому, чтобы Турция была членом БРИКС. Он отметил, что членство в организации наращивает у стран-участниц чувства солидарности и уверенности в завтрашнем дне.

Китайский посол добавил, что Пекин рассматривает расширение БРИКС как начало нового исторического этапа и необходимое с точки зрения международных процессов действие. Он выразил уверенность в том, что включение в организацию новых членов будет содействовать справедливости на мировом уровне.

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