Лавров: расширенный БРИКС станет сильнее

Опубликовано: 15:20, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роль БРИКС в международных отношениях после расширения значительно укрепится, особенно это будет заметно в G20, заявил сегодня в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Позиции расширенного БРИКС в G20 укрепятся, а Россия будет координировать свои подходы с новыми членами на международных площадках, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", комментируя ситуацию вокруг поведения западных политиков и журналистов, соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Конечно же, позиции БРИКС, уже расширенного, в "двадцатке" укрепятся, потому что и Саудовская Аравия здесь, и Аргентина. Так что формальное деление "группы двадцати" на "семерку плюс" и "БРИКС плюс" - оно сейчас уже обретает практические черты. И будем, безусловно, координировать наши подходы с новыми членами и в ООН, и в "двадцатке" и на других международных площадках"

- Сергей Лавров

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что БРИКС – это уже не только площадка для многосторонних договоренностей и встреч, а новый формат общения, который способствует налаживанию связей и между отдельными игроками и показывает свою жизнеспособность. БРИКС нацелен на создание экономической стабильности, мира и безопасности на планетарном уровне. Яркий пример этому Индия и Китай - две ядерные державы и страны с самым крупным населением, которые долгое время конфликтовали из-за спорных границ, а на прошедшем в в Йоханнесбурге, 14-15 августа саммите организации все же нашли общие точки соприкосновения, поскольку сохранение мира между ними отвечает не только их интересам, но и интересам других стран Евразии.