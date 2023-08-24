Иран в БРИКС: кому это выгодно?

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БРИКС сегодня сообщил о вступлении Ирана в состав объединения? Можно ли назвать это победой? Какая политическая группа внутри страны одержала ее? Собрали мнения иранских политиков и экспертов.

На саммите БРИКС в ЮАР сегодня стало официально известно о том, что Иран, наряду с еще пятью странами, станет членом объединения. Исламская Республика вступит в БРИКС 1 июня 2024 года.

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Вступление в БРИКС – стратегическая удача для Ирана

Мохаммад Джамшиди, вице-президент Ирана по политическим делам, назвал вступление ИРИ в БРИКС «стратегической удачей». Он написал в Twitter:

«Исламская Республика Иран стала членом БРИКС. Постоянное членство в группе развивающихся экономик мира – это прогрессивный шаг исторического масштаба и стратегическая удача для внешней политики ИРИ»

сайт президента Ирана

Приемом в БРИКС Иран обязан США

Другой иранский политик, Мохаммад-Джавад Джамали Нобандангани, член Комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента заявил информационному агентству Sputnik, что фактически именно Вашингтон своими действиями способствовал усилению БРИКС и вступлению в его состав Ирана.

«Американцы никогда не верили, что так много стран сформируют «санкционный клуб». Сами американцы своими санкционными мерами стали одними из инициаторов создания БРИКС. Сегодня это объединение – отнюдь не политический блеф, а серьезный блок, способный сломить как гегемонию доллара в мировой экономике, так и западное превосходство в геополитике в целом»

– эксперт

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран в БРИКС: победа консерваторов

В беседе с персоязычной версией информационного агентства «Анатолия» политолог, директор группы исследований Персидского залива из Центра стратегических исследований Ближнего Востока Джавад Хейранния заявил:

«Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи провозгласил, что существующий порядок международных отношений подразумевает смещение центров власти на Восток. Текущая внешняя политика иранских властей основана на этом принципе. Отсюда и интенсивное развитие отношений Тегерана с Китаем. Цель Тегерана в БРИКС заключается в том, чтобы получить экономическую выгоду от привилегий нового миропорядка, прежде всего – обойти санкции и двигаться в направлении отказа от доллара во взаимных расчетах»

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперт пояснил, что взгляд в сторону Востока – «идеологический», его придерживаются такие политические группы в иранском истеблишменте, как крайние консерваторы.

«Конечно, в иранской власти существуют конкурирующие взгляды на внешнеполитическую линию. Например, бывшие главы МИД Мохаммад Джавад Зариф и Али Акбар Салехи считают, что передислокация власти с Запада на Восток еще не произошла. Исходя из этой точки зрения, Иран не должен в одностороннем порядке идти на сотрудничество с Китаем или Россией, ему следует придерживаться баланса во внешней политике. С другой стороны, ориентация на Восток, которая привела к вступлению Ирана в ШОС и БРИКС, усиливает позиции крайних консерваторов перед умеренными и реформистскими политическими группами»