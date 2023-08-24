БРИКС расширится Ближним Востоком

Опубликовано: 9:36, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: brics2015.ru

В СМИ просочились детали проекта итоговой декларации южноафриканского саммита БРИКС. В частности, стало известно, кто сможет вступить в объединение в ближайшее время.

Пять стран войдут в состав БРИКС, говорится в черновике документа, который планируется принять по итогам саммита в ЮАР. Об этом сообщает бразильский сайт UOL, ссылаясь на своего корреспондента.

По данным журналиста, список будущих участников БРИКС выглядит следующим образом:

Иран,

Саудовская Аравия,

ОАЭ,

Египет,

Аргентина.

Уточняется, что действующие члены БРИКС при выборе новых участников обращали внимание прежде всего на их месторасположение – таким образом они намерены соблюсти баланс регионов. Географический фактор, по информации журналиста, диктует необходимость включения в блок еще одного государства из Африки, а также Индонезии, на что, впрочем, пока не готова Джакарта.

Напомним, БРИКС получило заявки на вступление от 22 стран мира.