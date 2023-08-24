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БРИКС расширится Ближним Востоком

БРИКС расширится Ближним Востоком
© Фото: brics2015.ru
В СМИ просочились детали проекта итоговой декларации южноафриканского саммита БРИКС. В частности, стало известно, кто сможет вступить в объединение в ближайшее время.

Пять стран войдут в состав БРИКС, говорится в черновике документа, который планируется принять по итогам саммита в ЮАР. Об этом сообщает бразильский сайт UOL, ссылаясь на своего корреспондента.

По данным журналиста, список будущих участников БРИКС выглядит следующим образом:

  • Иран,
  • Саудовская Аравия,
  • ОАЭ,
  • Египет,
  • Аргентина.

Уточняется, что действующие члены БРИКС при выборе новых участников обращали внимание прежде всего на их месторасположение – таким образом они намерены соблюсти баланс регионов. Географический фактор, по информации журналиста, диктует необходимость включения в блок еще одного государства из Африки, а также Индонезии, на что, впрочем, пока не готова Джакарта.

Напомним, БРИКС получило заявки на вступление от 22 стран мира.

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