Тегеран найдет в БРИКС убежище от санкций Запада – иранский эксперт

© Фото: сайт саммита БРИКС 2023

Саммит БРИКС стартовал сегодня в Йоханнесбурге (ЮАР). В нем участвует Эбрахим Раиси – президент Ирана, претендующего на вступление в БРИКС. Что может дать членство Ирана в БРИКС обеим сторонам?

В саммите БРИКС, открывшемся сегодня в Йоханнесбурге, участвуют более 40 глав государств. Среди них президент Ирана Эбрахим Раиси. Исламская Республика претендует на то, чтобы войти в состав объединения.

Хоссейн Руйваран, профессор факультета мировых исследований Тегеранского университета, анализирует в персоязычных СМИ перспективы вхождения Ирана в БРИКС и объясняет, какие выгоды этот шаг может дать и чего ожидать, если Иран вступит в БРИКС.

Новый мировой порядок

Вопрос сближения Ирана с БРИКС особенно остро встал на повестке дня в условиях формирующегося нового миропорядка, считает Хоссейн Руйваран:

«Саммит БРИКС в ЮАР – это не рядовое событие. Его решения будут имеют общемировое влияние на политику и экономику. В последнее время наметились условия для формирования новой глобальной реальности»

– эксперт

По его словам, вступление Тегерана в БРИКС очень важно в условиях масштабных изменений международной системы.

«Согласие на вступление Ирана в БРИКС указывает на важность Исламской Республики в глазах членов этой организации»

– Хоссейн Руйваран

БРИКС и Запад

Профессор обратил внимание на серьезное преимущество стран группы БРИКС перед странами Запада, прежде всего на то, что они свободны от долгов и располагают внушительными валютными резервами.

«Их экономики растут, население молодо, высокую роль играют социальная сплоченность и семейная солидарность», – пояснил он.

А вот западные страны, заявляет Хоссейн Руйваран, испытывают серьезные экономические проблемы, у них накопились долги, экономический рост низок, экономика стагнирует, налицо сложности и с институтом семьи.

«В этом уравнении Запад обречен на отступление, хотя некоторые аналитики считают, что Европа и США не откажутся от своего превосходящего положения в международной системе так легко. Но теперь очевидно, что их конкурент в лице БРИКС становится крепче и весомее», - считает эксперт.

brics2015.ru

Не количественное расширение, а качественное

БРИКС не ставит целью расширение за счет числа участников. Для объединения важны суверенитет входящих в него стран и их экономический потенциал, пишет исследователь.

«В политическом плане Иран является независимой страной, богатой природными ресурсами: нефтью, газом, металлами. Иран находится во главе оси сопротивления на Ближнем Востоке, по праву считается одной весомых региональных держав в юго-Западной Азии. Наконец, Иран – это страна, чей валовой национальный продукт входит в число 20 ведущих в мире на основе расчета покупательной способности. ИРИ, кстати, занимает более высокое место, чем Южная Африка»

– Хоссейн Руйваран

Таким образом, подчеркнул профессор, вступление ИРИ в БРИКС можно охарактеризовать не как количественный, а как качественный шаг.

«Иран сопротивляется западным санкциям более четырех десятилетий, и это достижение имеет большое значение для БРИКС. БРИКС не является организацией, в которую вступают только ради престижа и статуса. Это реально действующее объединение. Оно представляет страны с развивающимися экономиками, демонстрирует политическую зрелость этих стран. В этом отличие от организаций, берущих свои корни на Западе. Тут совсем другие модели и развития, и управления, и ценностей. Поэтому БРИКС так избирательно с точки зрения приема в свои ряды новых членов», – обратил внимание иранский ученый.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

БРИКС – убежище от санкций Запада

Если говорить о первоочередных выгодах Исламской Республики Иран от вступления в БРИКС, то это уход из-под западных санкций, подчеркивает Хоссейн Руйваран:

«Несомненно, Иран, находящийся под жесткими санкциями со стороны Запада, присоединившись к этой группе, может обойти это давление и выйти из изоляции. Мы видим, как налаженные внутри БРИКС экономические и торговые процессы вдали от влияния США и доллара превращают эту группу в убежище для всех стран, находящихся под западными санкциями».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Валюту БРИКС ждет успех

Повышает важность БРИКС и усилия этой группы по созданию международной валюты, независимой от доллара США и евро. Хоссейн Руйваран положительно оценивает перспективы ее появления:

«Как говорят, решение по этому вопросу будет принято на саммите в Йоханнесбурге. Утверждение такой валюты станет глобальным событием: БРИКС имеет более трети мировых торговых бирж. Как у стран-членов, так и у стран-кандидатов определенно есть возможность реализовать это решение».

«Успех валюты БРИКС ожидаем, ведь ее опорой способны стать нефть и газ России и Ирана, крупные экономики Китая и Индии, золото ЮАР и продовольственные предприятия Бразилии, а также колоссальный человеческий ресурс», – уверен эксперт