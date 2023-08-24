Членство Ирана в БРИКС – важный шаг на пути к многополярной системе

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Вступление Ирана в БРИКС может стать основанием для снятия санкций, заявил бывший иранский дипломат в интервью информационному агентству IRNA. Он также отметил, что выход из зоны доминирования доллара – одна из целей БРИКС, группа в целом движется к многополярному миру.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса только что сообщил, что Иран, а также Аргентина, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, войдут в БРИКС с 1 июня 2024 года.

О будущем Исламской Республики в БРИКС рассказал иранский дипломат, экс-посол ИРИ в Норвегии и Венгрии, бывший генеральный директор Стратегического совета по международным отношениям МИД Ирана Абдельреза Фараджи-Рад в интервью IRNA.

Перспективы Ирана в БРИКС

Специалист высоко охарактеризовал вступление Исламской Республики Иран в БРИКС.

«В то же время это не только честь для ИРИ, но и обязанность. Организация внутренней экономики страны, ее упорядочивание, а также налаживание международных отношений являются предварительными условиями для максимального использования возможностей от участия в БРИКС. Нам предстоит пройти этот путь, выполнить эти условия. В таком случае членство Ирана в БРИКС создаст условия для отмены санкций США и Запада»

– Абдельреза Фараджи-Рад

Потенциал БРИКС

Эксперт отметил, что страны БРИКС обладают колоссальным потенциалом. Впрочем, его еще предстоит реализовать:

«Сегодня в странах-членах БРИКС проживают около 40% населения планеты, на них приходится почти четверть мирового ВНП, а их территории покрывают примерно треть суши. Уйти от доминирования доллара и создать баланс в финансово-экономической ситуации в мире – ключевая цель БРИКС. При этом БРИКС находится еще в начале своей работы. Идет процесс разработки правил и повестки этого объединения, обсуждается принятие новых членов»

БРИКС и G7

Абдельреза Фараджи-Рад назвал основного конкурента БРИКС – это страны «Большой семерки». Эксперт пояснил:

«Естественно, Запад и «Большая семерка» не будут бездействовать, пока БРИКС укрепляет свои позиции, и попытаются ее ослабить. Группа БРИКС движется к «многополярному миру», и ее члены намерены разрушить однополярную систему, управляющую миром. Вместе с тем Запад по-прежнему силен своими санкциями. Будущее покажет, какое из объединений – БРИКС или G7 – окажется эффективнее»

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Речь, по мнению бывшего иранского дипломата, идет далеко не только об экономическом соперничестве:

«Ставки возрастают. БРИКС предстоит геополитическая конкуренция с «Большой семеркой», поскольку у них есть конфликты не только в экономической сфере, но и в политической, и в культурной. Группа БРИКС является конкурентом G7 и не может быть ее партнером, а с реализацией экономических программ БРИКС эта конкуренция усилится»

Эксперт добавил, что сейчас конкуренция распространилась уже на сферы политики и, в опеределенной степени, безопасности.