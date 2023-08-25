БРИКС мирит Индию и Китай

БРИКС - не только площадка для многосторонних договоренностей и встреч. Формат способствует налаживанию связей и между отдельными игроками.

Китай и Индия долгое время конфликтовали из-за спорных границ. Одним из таких участков является регион Аруначал-Прадеш. Кровопролития там происходят с 1960-х годов, а последнее серьезное выяснение отношений с жертвами с обеих сторон датируется 2020 годом.

Надо признать, что в последние десятилетия конфликт держится под контролем. Крупных боестолкновений не наблюдалось. Однако граница в регионе все так же оставалась не делимитированной, поэтому конфликтогенный потенциал сохранялся.

Перед началом саммита БРИКС в Йоханнесбурге, 14-15 августа командование Индии и КНР провело 19-й раунд переговоров, по итогам которого оба государства пообещали сохранять мир и спокойствие на Линии фактического контроля (ЛАК) - де-факто границе двух стран. Кроме этого, Пекин и Нью-Дели сошлись на необходимости улаживания спорных вопросов как можно скорее и "на поддержании динамики диалога и переговоров через военные и дипломатические каналы".

Позиция Китая

На таком позитивном фоне лидеры стран Си Цзиньпин и Нарендра Моди приехали на саммит БРИКС в ЮАР. 23 августа состоялась очная встреча глав государств. На ней председатель КНР Си Цзиньпин предложил индийскому коллеге приложить общие усилия для урегулирования пограничных вопросов.

"Нам нужно исходить из общей ситуации в двусторонних отношениях, должным образом урегулировать пограничные вопросы, сообща поддерживать мир и спокойствие в районе, прилегающем к совместной границе", - сказал Си. Нормализация отношений пойдет на пользу интересам двух стран, а кроме того "положительно отразится на глобальном и региональном мире, стабильности, а также развитии", добавил он.

Позиция Индии

Со своей стороны премьер-министр Индии Нарендра Моди дал понять, что поддержание мира на границе и соблюдение фактического контроля "являются основополагающим условием нормализации индийско-китайских отношений". Моди также выразил обеспокоенность развертыванием китайских ВС в Восточном Ладакхе. Оба лидера дали указание соответствующим ведомствам своих стран ускорить разведение сил и деэскалацию напряженности.

После встречи Моди и Си высказались представители правительств двух стран. Заместитель главы МИД Индии Винай Мохан Кватра подтвердил договоренность по отводу войск и деэскалации на границах. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обозначил стремление Пекина укрепить взаимное стратегическое доверие с Нью-Дели.

"Пограничная проблема - наследие истории, это не все в китайско-индийских отношениях. … Мы надеемся путем совместных усилий укрепить взаимное стратегическое доверие, сосредоточиться на консенсусе и сотрудничестве", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге.

БРИКС - структура-миротворец

Нормализация связей, а точнее развитие этого процесса на полях БРИКС повышает значимость этой организации. Формат показывает свою жизнеспособность. БРИКС нацелена на создание экономической стабильности, мира и безопасности на планетарном уровне. Индия и Китай - две ядерные державы и страны с самым крупным населением. Сохранение мира между ними отвечает не только их интересам, но и интересам других стран Евразии.

Запущенный Индией и Китаем тренд может в дальнейшем распространиться и на другие конфликтующие или соперничающие страны, закрепив статус БРИКС как миротворца.