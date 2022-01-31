Как идеи суверенной Армении привели к реабилитации пособников фашизма

28 января в Москве, в молодежном центре САР, показали художественный фильм "Гарегин Нжде". Демонстрация киноленты, прославляющей сомнительные заслуги идеолога армянского националистического движения Гарегина Тер-Арутюняна, возмутила представителей российской общественности. В соцсетях отметили идеологическую подоплеку в экранизации выборочных фрагментов биографии Тер-Арутюняна, из которой намеренно были исключены эпизоды его сотрудничества с фашистами в годы Второй мировой войны.

В свое время процесс суверенизации республик бывшего СССР сопровождался поиском новых национальных героев, не связанных идеологией советского интернационализма. Формирование культа личности Нжде в постсоветской Армении демонстрирует, как политика ангажированного пересмотра культурно-исторических ценностей может привести к реабилитации фашизма. Поэтому неудивительно, что российская общественность выступила против навязанного стереотипа о героизме Тер-Арутюняна.

Однако почему именно Нжде стал символом национального возрождения постсоветской Армении? Почему из сотен тысяч армян, сражавшихся во Второй мировой войне, деятелей науки, патриотов, выбран человек, в биографии которого есть эпизоды разжигания межнациональной розни и сотрудничества со структурами гитлеровской Германии? Ответы на эти вопросы кроются в политической конъюнктуре современной Армении, чья суверенная история началась с войны в Карабахе.

Фигура Гарегина Нжде отвечает многолетнему политическому запросу. Руководители постсоветской Армении в начале 1990-х позиционировали себя преемниками Первой Республики Армения (1918-1920), которая была провозглашена на территории Южного Кавказа и просуществовала до прихода советской власти. Тогда Нжде отметился участием в процессах становления первой республики, оказывая значительное влияние на формирование властных институтов молодого государства. Свой "авторитет" Нжде подкреплял карательными экспедициями, осуществляемыми благодаря военному опыту, приобретенному в годы Первой мировой войны.

Получается, первый фактор героизации Нжде - период его активности. Тер-Арутюнян якобы стоял у истоков свободной Армении, воплощенной в пределах третьей республики, и был тем, кто боролся за территориальное расширение и расселение армянства, в то время как советская власть якобы жертвовала интересами армян в угоду своим внешнеполитическим амбициям. Аналогичная риторика звучала во время и после первой войны в Карабахе, интерпретируя оккупационную политику как борьбу за свободу армянской демократии.

Второй фактор: Нжде оставил после себя сформулированную им лично идеологию воинствующей нации, известную как цехакронизм. (См. "Почему нужно снести памятник Нжде в Ереване"). Для современной Армении она упрощает адаптацию воинственного курса в сознании армянской общественности, не требуя от идеологов постсоветской Армении преодолевать армяно-азербайджанские противоречия или же искать формы мирного взаимодействиями народов. К слову, для создания одного только безбарьерного ментального пространства между немцами ФРГ и ГДР правительству канцлера Гельмута Коля потребовалось порядка 15 лет. Аналогичные процессы на пространстве Евросоюза идут до сих пор. Армянская идеологическая доктрина снимает с себя ответственность за создание условий для коммуникации между народами Южного Кавказа, отдавая процесс формирования механизмов мирного взаимодействия на откуп идеям агрессивного мононационализма. Таким образом идеализация Нжде снимает ответственность с будущих поколений за преступления против соседей.

Третьим фактором героизации Нжде можно назвать его узнаваемость среди зарубежного армянства. Эмиграционный путь Тер-Арутюняна затронул Иран, Болгарию, США. Поскольку политизация трагических событий в Османской империи в 1915 году и по сей день служит инструментом идентификации армянской диаспоры на Западе, туркофобские взгляды Нжде быстро обрели популярность среди армян Соединенных Штатов. Не последнюю роль в персональной популяризации Нжде сыграла самая известная армянская националистическая партия АРФ "Дашнакцутюн". Дашнаки приложили руку к тому, чтобы сделать из обыкновенного террориста своеобразный бренд армянского революционера-патриота, и власти Армении используют культ Нжде в качестве одного из элементов взаимодействия внутри диаспоры. К этому можно отнести и нашумевшую демонстрацию киноленты молодежном центре САР. Несмотря на крепкую связь между армянской диаспорой Москвы и постсоветской Арменией, отдельные представители диаспоры предпочли отметить тридцатилетие создания армянской армии стереотипным показом фильма, главным героем которого стал идеолог этнофашизма, а не настоящие герои, к примеру, маршалы Великой Отечественной войны Иван Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Арменак Ханферянц и др.