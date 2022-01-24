Власти Краснодара не решили, пойдут ли дети в школы во вторник

24 янв. 15:23

Понедельник 24 января на Кубани был объявлен выходным в школах из-за аномальных снегопадов.

Школы Краснодара, Горячего Ключа, Геленджика, Северского, Брюховецкого, Славянского и Тимашевского районов были закрыты, так как после шторма и аномального снегопада требовалось время, чтобы расчистить подходы к учебным заведениям.

Ожидалось, что нерабочим будет только один день, однако в понедельник в мэрии Краснодара сообщили, что пока не ясно, возобновится ли учебный процесс во вторник 25 января.

На улицах города сохраняется сложная ситуация, коммунальщики работают над восстановлением инфраструктуры после сильнейших снегопадов.

Режим повышенной готовности продлен в Краснодаре до конца недели. Снегопады в регионе прогнозируются и во вторник.