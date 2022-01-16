Почти 150 человек погибли в Алматы в начале января

16 янв. 20:16

Жертвами массовых беспорядков и террора в Алматы стали 149 человек, рассказал начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

По его словам, 11 из них - представители правоохранительных органов, передает "Интерфакс".

Городской прокурор Берик Жуйриктаев заявил, что по итогам событиях начала января возбуждены и расследуются 405 уголовных дел, взяты под арест 249 участников преступлений.

Ранее стало известно, что по всему Казахстану погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов. Открыты 546 уголовных дел, из них 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам.