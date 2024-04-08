Организация исламского сотрудничества обеспокоена атакой на Израиль

ОИС призвала ООН принять меры, направленные на поддержание мира на Ближнем Востоке. В организации обеспокоены недавней массированной атакой Ирана на Израиль.

Организация исламского сотрудничества обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке после массированного ракетного удара по Израилю, совершенного Ираном в ночь с 13 на 14 апреля. Об этом заявил генсек ОИС.

"Генеральный секретариат ОИС выражает глубокую обеспокоенность военными действиями и напряженностью, которая наблюдается в регионе в течение нескольких дней, призывает остановить эскалацию и проявлять сдержанность, а также предупреждает о серьезных последствиях для безопасности и стабильности во всем регионе"

– пресс-служба организации

Помимо этого, секретариат обратился к Организации Объединенных Наций с требованием принять меры по поддержанию мира и безопасности, а также призвал мировое сообщество работать над решением хронических ближневосточных проблем, включая конфликт между Израилем и Палестиной.

Напомним, в минувшую субботу Иран запустил по территории Израиля сотни ракет и беспилотных летательных аппаратов. В ЦАХАЛ отметили, что 99% снарядов и дронов удалось перехватить.