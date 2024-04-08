Израиль ответил Ирану дипломатией

Продолжение военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа сохраняет вероятность прямой эскалации между Ираном и Израилем.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля. По сведениям ЦАХАЛ, сбито до 185 БПЛА Shahed-238 и 36 баллистических ракет, что составляет 99% запущенных снарядов. Поддержку при отражении ударов Израилю оказали США и Великобритания, а также иорданская ПВО. Удары наносились в основном из Ирана, но также из Ирака, Йемена и Сирии, сообщал телеканал Al Arabiya. 55 своих ракет выпустили отряды "Хезболлы" из Ливана. По данным иранского телеканала Press TV, Иран запустил в том числе семь гиперзвуковых ракет. Незадолго до наступления утра воскресенья операция "Правдивое обещание" Ирана была остановлена, и сейчас Тегеран заявляет, что не планирует наносить новые удары.

Каждая из сторон говорит о своем успехе. В Тегеране начали праздновать победу еще до того, как первые беспилотники добрались до Израиля. Иранское агентство IRNA сообщило о серьезных повреждениях на авиабазе Неватим в пустыне Негев, где сосредоточены эскадрильи истребителей F-35. Главком КСИР генерал Хосейн Салами заявил, что операция оказалась успешнее, чем планировалось.

ЦАХАЛ сообщил о минимальных повреждениях авиабазы: военные самолеты по-прежнему могут ей пользоваться. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном отражении атаки Ирана, а президент Ицхак Герцог пообещал, что объединенные "силы добра" одолеют "силы зла".

Оценки Израиля разделяют их союзники из США. Президент Джозеф Байден оценил ситуацию как "победу Израиля", доказавшую "превосходный военный потенциал". Попытка ИРИ причинить Израилю значительный ущерб оказалась "крайне неуспешной", говорят в Белом доме.

Большинство стран мира не заняло ничью сторону. Исключение составили Европа и США. Они поддержали Израиль и осудили действия Ирана. Соответствующее заявление выпустили в НАТО, ЕС и европейских столицах, включая Берлин и Париж. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал атаку ИРИ "безответственной", а МИД Франции призвал своих граждан покинуть Иран. В то же время Запад опасается дальнейшей эскалации. Чтобы не провоцировать ее, НАТО призвала к сдержанности, а Байден в разговоре с Нетаньяху попросил не отвечать на удары.

Что касается региональных стран, то враги Израиля в Йемене, Палестине, Ливане и в самом Иране отпраздновали победу. Иордания, наоборот, поддержала Израиль и помогла отбивать атаки. При этом в Аммане считают, что эскалацию остановит прекращение "израильской агрессии против сектора Газа". Саудовская Аравия выразила обеспокоенность и попросила стороны проявить сдержанность.

Особая точка зрения у Анкары. Там отметили, что взаимные обстрелы между Ираном и Израилем показали, насколько высока вероятность перерастания в региональную войну. Примечательно, что Иран заранее проинформировал Турцию о намерении нанести удар по Израилю. По окончании операции Тегеран заверил Анкару в том, что не будет предпринимать новых атак.

К региональным силам можно отнести и Россию, которая присутствует своими ВКС в Сирии. Москва также не заняла ничью сторону. При этом в МИД раскритиковали посла Израиля Симону Гальперин за ее ожидания, что Россия "осудит массированный ракетный удар Ирана по стране". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Израиль не осудил ни один удар киевского режима по российским регионам. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой ответные удары Ирана по Израилю. Оба дипломата отметили, что новая эскалация приведет к росту напряженности в регионе.

Главный вопрос, который возник после иранской атаки – "а что дальше?". Иран свою миссию выполнил, отомстив за обстрел консульства в Сирии 1 апреля. Генералы КСИР и Минобороны Ирана предостерегают Израиль от ответных действий, угрожая жестким ответом не только Израилю, но и тем, кто предоставит ему свою территорию. Через посольство в Швейцарии иранцы также сказали, что посольства США на Ближнем Востоке "не будут в безопасности", если Вашингтон будет сотрудничать с Тель-Авивом в "преступлениях".

Еще до иранских ударов Нетаньяху говорил о готовности "к любому развитию ситуации", в том числе отмечал способность ЦАХАЛ нанести удар по любому агрессору. После атаки министр военного кабинета Бени Ганц пообещал ответ в "подходящее время и подходящим образом". По информации СМИ, объектом ударов Тель-Авива могут стать иранские ядерные объекты. Источник Ynet говорит, что "задача политиков заключается в том, чтобы продумать такой ответ, который не приведет к эскалации".

Ключевую роль в действиях Израиля может сыграть позиция США. Хотя Пентагон заверил ЦАХАЛ в непоколебимой поддержке Израиля, там дали понять, что не ищут конфликта с Тегераном. По сведениям СМИ, Нетаньяху передумал отвечать Ирану после телефонного разговора с Байденом. По некоторым данным, Израиль будет атаковать не Иран, а его прокси в Ливане и Сирии.

По-видимому, аргументы и давление Байдена оказались убедительными для Нетаньяху. Израиль решил сделать ставку на дипломатию. Сначала в израильском МИД назвали действия Ирана нарушением международного права и призвали мировое сообщество к осуждению ИРИ. Израильский МИД призвал признать КСИР террористической организацией и ввести болезненные санкции против Ирана, включая сферу ракетостроения.

Просьбы Израиля уже услышаны. МИД ФРГ и президент Франции призывают ужесточить антииранские санкции. Такие меры обсудили на уровне Евросоюза, а также собираются рассмотреть американские сенаторы. В Совбезе ООН, экстренное заседание которого состоялось 14 апреля, победа Израиля оказалась относительной. Если Великобритания, США и Франция осудили Иран, то Россия упрекнула генсека ООН в недостаточном внимании к подлинным причинам эскалации, а именно к обстрелу иранского консульства в Дамаске.

На данном этапе, пока Израиль не перешел к военному ответу, можно сказать, что в его противостоянии с Ираном зафиксирована боевая ничья. Ни региональные страны, ни даже израильские союзники в ЕС и США, несмотря на критику Ирана, не готовы к эскалации. Байден опасается ввязывания в войну с Тегераном под конец своего президентского срока, особенно в условиях жесткого антиамериканизма из-за операции Израиля в Палестине. В то же время продолжение военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа сохраняет вероятность прямой эскалации между Ираном и Израилем.