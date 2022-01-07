Названы города России с самым высоким качеством жизни

7 янв. 8:39

Составлен список из 15 российских городов с самым высоким качеством жизни по итогам 2021 года, пишет ТАСС.

Лучшими городами по качеству жизни населения стали Москва, Санкт-Петербург и Грозный, говорится в результатах исследования Финансового университета при правительстве РФ.

В топ-15 вошли также Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

Рейтинг составлен на основе таких критериев, как уровень дохода населения, качество медобслуживания и образования, экология, работа городского дорожного хозяйства и ЖКХ, культура, конфликтность социальных отношений, уровень озабоченности населения различными проблемами и другие.