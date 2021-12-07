Как выглядит сегодня село Кечилигая Кельбаджарского района (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из села Кечилигая Кельбаджарского района.

На кадрах видно, что освобожденное от оккупации село превратилось в призрак. Повсюду видны руины домов, в которых за долгие годы успели вырасти деревья. С момента освобождения района прошел год, за это время произошли перемены, которые также видны на записи - новая дорога петляет по горе над селом.

Азербайджан активно ведутся восстановительные работы в Кельбаджаре, в регионе создается новая инфраструктура.