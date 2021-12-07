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Как выглядит сегодня село Кечилигая Кельбаджарского района (ВИДЕО)

Как выглядит сегодня село Кечилигая Кельбаджарского района (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры из села Кечилигая Кельбаджарского района.

На кадрах видно, что освобожденное от оккупации село превратилось в призрак. Повсюду видны руины домов, в которых за долгие годы успели вырасти деревья. С момента освобождения района прошел год, за это время произошли перемены, которые также видны на записи - новая дорога петляет по горе над селом.

Азербайджан активно ведутся восстановительные работы в Кельбаджаре, в регионе создается новая инфраструктура.

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